МОЗ виключив можливість заміни другої дози Covishield вакциною іншого типу

Всі, хто вакцинувався CoviShield, отримає другу дозу виключно вакциною виробництва AstraZeneca. Вона може бути вироблена на будь-якому із доступних майданчиків, не обов'язково в Індії.

"Це буде вакцина AstraZeneca. Тільки AstraZeneca. А де вона вироблена, на якому майданчику - або це буде в Індії, або це буде в межах ЄС, або Південна Корея - це не має ніякого значення", - наголосив Степанов.

Водночас, наразі немає чітких дат поставок наступних партій вакцини AstraZeneca в Україну.

Щеплення препаратом індійського виробництва за технологіями AstraZeneca почали робити в кінці лютого. В Україну прибула перша партія із 500 тисяч доз. Всю партію витратять на введення першої дози. Вакцинацію другою дозою потрібно зробити через 90 днів.