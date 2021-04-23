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МОЗ Ізраїлю рекомендував громадянам відмовитися від відвідування України через COVID-19

Новость на русском → Єрусалим, П'ятниця 23 квітня 2021 22:04
МОЗ Ізраїлю рекомендував громадянам відмовитися від відвідування України через COVID-19 Фото: вакцинація в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало ізраїльським туристам не відвідувати Україну незалежно від того, вакциновані вони чи ні від коронавірусу. У список також включені ще шість країн, в тому числі Індія, Мексика та Туреччина.

Про це з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє газета The Jerusalem Post.

"Ситуація в світі така, що ми настійно рекомендуємо не виїжджати за кордон, якщо в цьому нема потреби. МОЗ визначив сім країн з дуже високою захворюваністю і високою ймовірністю зараження або зараження варіантами. Рекомендуємо по можливості не їздити в ці країни", - цитує видання головного виконавчого директора міністерства Хезі Леві.

За його словами, в список включені сім країн, де відзначено високий рівень захворюваності коронавірусів. У нього крім України увійшли: Ефіопія, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика та Туреччина. У відомстві зазначили, що список може доповнюватися, і рекомендували стежити за його змінами.

У МОЗ також наголосили, що новими штамами вірусу можуть заразитися не тільки ті, хто не зробив щеплення, а й вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, влада Канади ввели тимчасову заборону на пасажирське авіасполучення з Індією і Пакистаном через різке зростання хворих коронавірусної інфекції в цих країнах. Обмеження діятиме протягом 30 днів.

Відзначимо, в Україні за минулу добу виявили 14 277 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Дніпропетровській, Харківській областях, а також в Києві. За весь час пандемії в країні захворіли понад 2 млн осіб, померли понад 41 тисячі, вилікувалися - понад 1,5 млн.

РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом KSE, п'ять областей і Київ можуть вийти з "червоної" зони карантину на наступному тижні.

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