ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 19:34
МОЗ почав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Міністерство охорони здоров'я почало підготовку тимчасових госпіталів для хворих на коронавірус. Це пов'язано зі зростанням нових випадків зараження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Вже зараз ми починаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на COVID", - сказав міністр.

Він також зазначив, що з весни втричі збільшилася кількість ліжок для хворих, але зараз ситуація значно гірша, ніж на початку пандемії.

"З квітня ми збільшили кількість ліжок - з 12 тисяч до 37, визначили та опрацювали протоколи лікування", - заявив Степанов.

Раніше міністр підкреслив, що Україна не може піти по шляху повного локдауну зараз, як це зробив Ізраїль.

Нагадаємо, сьогодні через спалах коронавірусу Кіровоградська область заборонила масові заходи.

Також стало відомо, що Суми посилюють карантин, зокрема, буде введено 100-процентний масковий режим. Також обмежено проведення масових заходів; збільшать число груп, які перевірятимуть роботу ресторанів, закладів відпочинку всіх форм власності та транспорт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19