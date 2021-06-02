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МОЗ оприлюднило рекомендації тим, хто лікується від коронавірусу вдома

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Середа 02 червня 2021 15:07
МОЗ оприлюднило рекомендації тим, хто лікується від коронавірусу вдома Фото: МОЗ назвало рекомендації при лікуванні від коронавірусу вдома (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міністерство охорони здоров'я надало рекомендації хворим на коронавірус, які лікуються вдома за порадою сімейного лікаря.

Про це повідомили у Telegram МОЗ.

Що не варто робити, лікуючись вдома:

  • не купуйте ліки, які вам не призначав лікар. Особливо це стосується антибіотиків, які не можна пити без відповідних аналізів. Антибіотик ефективний проти бактерій, а не вірусів.
  • не витрачайте кошти на противірусні препарати. Вони не запобігають COVID-19.
  • якщо у вас тривалий час тримається температура більш як 38,5 градусів і жарознижувальні не допомагають – це привід зв'язатись з лікарем або викликати швидку.
  • у вас з'явилась задишка, а сатурація падає нижче 95%. Про ці симптоми теж варто повідомити сімейного лікаря чи звертатися у швидку.
  • пийте багато рідини.
  • регулярно провітрюйте кімнату та якщо маєте можливість, не контактуючи з навколишніми, виходьте на прогулянку.
  • не забувайте регулярно мити руки та за можливості тримати дистанцію з близькими, якщо вони не хворіють.

Раніше повідомлялося, що в Україні за минулу добу виявили 2205 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, хоч деякі лікарні в Україні згортають ковідні відділення, при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.

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