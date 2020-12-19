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МОЗ відправив в регіони 260 тисяч швидких тестів на антиген до коронавірусу

Новость на русском → Київ, Субота 19 грудня 2020 13:48
МОЗ відправив в регіони 260 тисяч швидких тестів на антиген до коронавірусу Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні ввели скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2. Вже отримано 260 тисяч швидких тестів.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

У наступну середу, за його словами, в Україну доставлять ще 1,5 млн тестів. МОЗ планує проведення тестування таким методом не менше ніж 1 млн тестувань на місяць.

"Вже отримано більше 260 тисяч швидких тестів, які запроваджені в Україні та були відправлені по регіонам країни", - заявив він.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України оновило алгоритм тестування на коронавірус. Тепер будуть робити тест і людям, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції.

Зазначимо, Верховній раді рекомендують ввести штрафи за підробку тестів на COVID-19. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав відповідний законопроект №4491.

Раніше мністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що загальне тестування провести неможливо, оскільки Україна - велика країна з величезним населенням.

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