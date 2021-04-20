МОЗ очікує поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 квітня
Міністерство охорони здоров'я України очікує на нову поставку вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Партію вакцин AstraZeneca можуть доставити в Україну вже в четвер, 22 квітня.
Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1".
"У нас найближчими днями, от вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи (COVAX - ред.). Це 367 тисяч доз", - повідомив він.
За словами Ляшка, МОЗ має намір використовувати всі отримані в рамках COVAX вакцині за 2-3 дні.
"Ми хочемо її використовувати буквально за 2-3 дні, щоб показати здатності системи охорони здоров'я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум в день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", - підкреслив головний санлікар.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіцяв, що до кінця травня 2021 року Україна отримає 1,7 млн вакцин від механізму COVAX. Мова йде про вакцини AstraZeneca з Південної Кореї і Pfizer. Загалом COVAX повинен надати Україні 8 млн доз різних вакцин від коронавірусу.
Крім того, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.
Як розповіли в МОЗ, першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для престарілих.