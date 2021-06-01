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МОЗ: пацієнтів не повинні "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень

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Вівторок 01 червня 2021 14:04
МОЗ: пацієнтів не повинні "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень Фото: МОЗ прокоментував закриття ковід-відділень в Україні (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності на коронавірус. Однак при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.

На цьому наголошують в Міністерстві охорони здоров'я.

Хворих пацієнтів мають долікувати у відділенні, яке планють закрити, або ж перевести до іншої лікарні. Про це має подбати міська влада.

У МОЗ пояснюють, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх COVID-випадків.

"МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу", - наголошують у міністерстві.

Водночас, пацієнтів інформують: якщо вас примусово "виписують" із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

Раніше повідомлялося, що в Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус.

РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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