МОЗ: пацієнтів не повинні "виписувати" з лікарень через закриття COVID-відділень
В Україні деякі лікарні згортають ковідні відділення через зниження захворюваності на коронавірус. Однак при цьому вони не повинні "виписувати" пацієнтів, які не долікувалися від вірусу.
Хворих пацієнтів мають долікувати у відділенні, яке планють закрити, або ж перевести до іншої лікарні. Про це має подбати міська влада.
У МОЗ пояснюють, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) фінансує ведення та лікування всіх COVID-випадків.
"МОЗ, і Нацслужба здоров’я готові допомогти представникам місцевої влади в налагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі необхідні для цього дані та експертизу", - наголошують у міністерстві.
Водночас, пацієнтів інформують: якщо вас примусово "виписують" із ковідного відділення, хоча ви ще не одужали, звертайтеся з інформацією про такий випадок на гарячу лінію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19.
Раніше повідомлялося, що в Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус.
РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".