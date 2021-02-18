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МОЗ планує провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу в Україні

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 11:47
МОЗ планує провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу в Україні Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що буде друга кампанія з вакцинації від коронавірусу. Її можуть провести через півроку - дев'ять місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, першу кампанію треба провести дуже швидко.

"Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому.

Раніше він запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, у Міністерство охорони здоров'я України подали заявки про реєстрацію трьох вакцин від коронавірусу: Pfizer, AstraZeneca і Sinovac.

Детальніше про вакцини від коронавірусу, які отримає Україна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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