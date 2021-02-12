МОЗ про примусову COVID-вакцинацію: "це суто моральні речі"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловився про примусову вакцинацію від коронавірусу в Україні. За його словами, в українському законодавстві примусового щеплення від COVID-19 не передбачено.

"На сьогоднішній день у законодавстві у нас це (примусова COVID-вакцинація - ред.) не передбачено. Тобто у нас немає такої примусової вакцинації", - сказав він.

Міністр зазначив, що вакцинація від коронавірусу це "суто моральні речі".

"Але з точки зору, якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто вона на своїй роботі багато контактує, вона, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це суто моральні речі, які треба використовувати", - заявив Степанов.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський допустив введення примусової вакцинації від коронавірусу певних категорій громадян.

Як писало РБК-Україна, у Зеленського вважають, що примусова вакцинація від COVID-19 не порушуватиме конституційні права українців.

Додамо, у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили проти примусової вакцинації від COVID-19.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.



А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".



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