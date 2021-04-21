МОЗ просить Китай пришвидшити поставки 1,7 млн доз вакцини Sinovac
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав Китай пришвидшити поставки вакцини виробництва Sinovac. Мова йде про 1,7 млн доз вакцини.
Про це Степанов повідомив у Facebook.
Він зазначив, що цей препарат Україна вже повинна була отримати за контрактом.
"Вчора мав розмову з послом Китаю щодо пришвидшення постачання 1,7 млн доз Sinovac, які ми вже мали отримати згідно з контрактом", - сказав Степанов.
Він додав, що на сьогодні Україна мала отримати 3,9 млн доз вакцин, не враховуючи ініціативи COVAX. Але отримала 715 тисяч.
"Терміни постачань за контрактами зриваються по всьому світу. Але є підстави сподіватися, що найближчими місяцями ситуація стабілізується і вакцини надходитимуть вчасно", - наголосив міністр.
Нагадаємо, перша партія вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня. Всього доставили 200 тисяч доз, однак український уряд уклав контракт на 2 млн доз.
Препаратом CoronaVac насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають. Також освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; співробітників патрульної поліції.
Через 28 днів після введення першої дози вакцинують другою дозою з цієї ж партії вакцин CoronaVac. Тобто за кожним щепленим першою дозою буде зарезервована друга доза.