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МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії

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Київ, Субота 28 серпня 2021 14:00
МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії Фото: Віктор Ляшко, голова МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

МОЗ розірве контракт з Serum Institute India (SII) на поставку COVID-вакцин з Індії. Компанія повинна була поставити в Україну 1,5 млн доз препарату CoviShield і 10 млн Novavax.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, індійський завод Serum Institute не виконав своїх обов'язків за контрактами. З 12 млн доз він поставив тільки 500 тисяч доз.

"Вакцина від Novavax ще не зареєстрована ніде у світі. Ми розуміємо, що після внутрішньої реєстрації мине ще час, тобто до кінця року він (препарат - ред.) може ще не отримає прекваліфікацію ВООЗ. На нього не зможуть видати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Навіть якщо його привезуть, дуже мало людей захочуть вакцинуватися цим препаратом", - пояснив міністр.

Він уточнив, що зараз компанія Crown Agents, яка була посередником між Україною та Індією, веде переговори про розрив контракту. Як розповів міністр, з держбюджету була передоплата за 2 млн доз Novavax, яку за контрактом повернуть Україні.

Нагадаємо, у травні в МОЗ заявляли, що поставки вакцини Novavax в Україну розпочнуться у липні-серпні. Індія припинила експорт вакцин через новий спалах коронавірусу в країні.

Крім того, у травні американські ЗМІ писали, що Індія не планує відновлювати поставки вакцин від коронавірусу до жовтня 2021 року.

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