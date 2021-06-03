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МОЗ повідомив про зростання кількості COVID-вакцинованих на добу

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Четвер 03 червня 2021 09:45
МОЗ повідомив про зростання кількості COVID-вакцинованих на добу Фото: в Україні 34 481 вакциновані за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні вакцинували 34 481 людину від коронавіруса. Одну дозу отримали 28 899 людей, повністю імунізовані - 5 582 людей.

Про це свідчать дані МОЗ.

Найбільше щеплень зробили вакциною Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech - 17 016. Ще 15 925 щеплень зробили китайським препаратом CoronaVac. Решту 1 540 доз вакцини вкололи препаратом CoviShield виробництва AstraZeneca.

Всього в Україні 1 076 795 вакцинованих. Із них обидві дози отримали 138 090 людей. Це означає, що вони завершили вакцинацію.

Відзначимо, що в Україні за добу протягом минулого місяця було близько 20 тисяч вакцинованих. Показник за минулу добу майже вдвічі більший, ніж фіксували у попередні кілька тижнів.

Водночас, глава МОЗ Віктор Ляшко поставив собі мету вакцинувати за літо 5 млн українців. Для цього потрібно робити по 100 тисяч щеплень щодня.

Раніше повідомлялося, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію.

Нагадаємо, Україна в червні отримає понад мільйон доз вакцин від COVID. Очікуються поставки від компаній Pfizer і AstraZeneca.

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