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МОЗ повідомив про смерть вакцинованого у Вінницькій області

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 22:39
МОЗ повідомив про смерть вакцинованого у Вінницькій області Фото: у Вінницькій області помер щеплений від коронавірусу чоловік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. У решти людей, які отримали щеплення з цього флакону вакцини, проблем зі здоров'ям не виявили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

"2 липня о 18:02 зафіксовано смерть 47-річного чоловіка. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України", - заявили у міністерстві.

За даними МОЗ, щеплення чоловіку зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів

"О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - розповіли в МОЗ.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. "У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим, - стан задовільний", - додали в міністерстві.

Як наголосили в МОЗ, випадок смерті зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, бо він стався протягом 30 днів після щеплення, і тепер його розслідуватиме Регіональна група оперативного реагування.

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