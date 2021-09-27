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МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 17:07
МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство охорони здоров'я України вимагає відсторонювати головлікарів за підробку свідоцтв про вакцинацію в їхніх лікарнях. Їх можуть відсторонювати від обов'язків на час слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, на сьогодні на кількох лікарів вже завели кримінальні справи за підробку свідоцтв.

"Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, - об'єднаних територіальних громад - ​​з проханням відсторонити від роботи керівників цих установ на час проведення слідства. Переконані, що керівники повинні нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їхніх лікарнях" , - додав він.

Якщо слідство виявить, що головний лікар був непричетним до махінацій, його поновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії лікарні та розрив її контракту з Національною службою здоров'я. Після цього територіальна громада буде фінансувати лікарню самостійно.

Нагадаємо, сьогодні відбулася нарада у президента України Володимир Зеленський, за підсумками якого Кабмін найближчим часом повинен запропонувати заходи для боротьби з підробкою тестів і сертифікатів про вакцинацію.

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