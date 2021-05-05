ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

МОЗ знищив дані публічних осіб, які чекали на вакцинацію поза чергою

Новость на русском → Україна, Середа 05 травня 2021 16:38
МОЗ знищив дані публічних осіб, які чекали на вакцинацію поза чергою Фото: МОЗ скасував вакцинацію публічних осіб поза чергою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від COVID-19 поза чергою, але не встигли. З середини квітня в Україні скасували щеплення поза чергою залишковими дозами вакцини.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Як заявили у міністерстві, вакцинація публічних осіб поза чергою залишковими дозами була скасована наказом № 745 від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації.

"Тому керуючись законом "Про захист персональних даних", департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що тепер надлишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено щеплювати тільки осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

Зазначимо, як стало відомо РБК-Україна, публічних осіб, які не встигли вакцинуватися, вже почали повідомляти про те, що їх персональні дані було видалено з бази. Вони отримують відповідні СМС-повідомлення від місцевої влади.

МОЗ знищив дані публічних осіб, які чекали на вакцинацію поза чергою

Фото: публічних осіб повідомляють про видалення їх даних (РБК-Україна)

Нагадаємо, 16 квітня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що підписав наказ про скасування вакцинації публічних осіб поза чергою. Як розповів Степанов, почали ширитися чутки, що деякі люди, хочуть вакцинуватися конкретною вакциною у будь-який спосіб.

Крім того, наприкінці квітня у МОЗ закликали українців повідомляти про випадки щеплення поза чергою людей, які не підпадають під 1 та 2 етапи вакцинації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України данные вакцинація Коронавірус Вакцина від коронавірусу
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19