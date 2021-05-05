МОЗ знищив дані публічних осіб, які чекали на вакцинацію поза чергою

Міністерство охорони здоров'я знищило персональні дані публічних осіб, які хотіли отримати щеплення від COVID-19 поза чергою , але не встигли. З середини квітня в Україні скасували щеплення поза чергою залишковими дозами вакцини.

Як заявили у міністерстві, вакцинація публічних осіб поза чергою залишковими дозами була скасована наказом № 745 від 16 квітня 2021 року після внесення змін до дорожньої карти з вакцинації.

"Тому керуючись законом "Про захист персональних даних", департаменти охорони здоров’я областей та Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами", - пояснили у МОЗ.

У міністерстві наголосили, що тепер надлишковими дозами вакцини від коронавірусу дозволено щеплювати тільки осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

Зазначимо, як стало відомо РБК-Україна, публічних осіб, які не встигли вакцинуватися, вже почали повідомляти про те, що їх персональні дані було видалено з бази. Вони отримують відповідні СМС-повідомлення від місцевої влади.

Фото: публічних осіб повідомляють про видалення їх даних (РБК-Україна)