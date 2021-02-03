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МОЗ про вакцинацію керівництва держави: планом не передбачено

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 19:15
МОЗ про вакцинацію керівництва держави: планом не передбачено Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У затвердженому урядом національному плані вакцинації українців не передбачено щеплення керівництва держави від COVID-19. Однак план вакцинації можуть змінити.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Згідно з планом у нас не передбачено вакцинацію керівництва держави: президента, прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я", - заявив міністр.

Водночас Степанов не виключає, що вакцинацію керівництва держави можуть внести до плану, щоб мотивувати українців робити щеплення від коронавірусу.

"Але у нас є інша проблема. Вона полягає в тому, що кількість людей, які бажають робити щеплення безкоштовно, у нас сьогодні складає близько 43-44%. Це дуже мало. Багато хто каже, що в інших країнах, керівництво власним прикладом показувало безпечність вакцини. Тому я не виключаю, що можемо передбачити це в плані заради цього", - пояснив він.

Нагадаємо, до цього президент Володимир Зеленський не виключав платної вакцинації від коронавірусу в Україні. Він зазначав, що не планує робити COVID-щеплення безкоштовно і сам придбає вакцину.

Додамо, календарний план вакцинації українців був опублікований наприкінці січня.

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