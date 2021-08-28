МОЗ виконає план щодо 10 млн щеплень від COVID з невеликою затримкою

До кінця літа в Україні буде зроблено майже 10 млн щеплень від COVID-19. План буде виконаний з невеликою затримкою.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна .

Як зазначив міністр, на 27 серпня зроблено вже 8,8 млн щеплень.

"За серпень ми зробили 3,2 млн щеплень. Тобто ми наближаємося до тієї цифри, про яку я говорив. Можливо, якщо не свята, то ми б з легкістю вийшли на 10 млн Зараз ми вийдемо на цю цифру, ймовірно, із затримкою на тиждень - це максимум", - сказав Ляшко.

За його словами, в Україну сумарно вже завезли 19,2 млн доз вакцин і поставки будуть постійно продовжуватися.