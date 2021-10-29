ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

МОЗ запевнило, що бустерних доз вакцини вистачить усім охочим

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 00:34
МОЗ запевнило, що бустерних доз вакцини вистачить усім охочим Фото: в Україні всім бажаючим будуть робити третє щеплення від COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Міністерстві охорони здоров'я вже готуються до введення українцям третьої дози. Вакцини на третє щеплення вистачить усім охочим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, цьому сприяє дворічний контракт з відомим виробником вакцин.

"Щодо бустерної дози. У нас є контракт з одним з популярних виробників на два роки кількість вакцин, яка дозволить нам або бустерне або повторне - друге щеплення зробити тим, хто цього забажає", - заявив Ляшко.

Минулого тижня оперативний штаб з вакцинокерованих інфекцій рекомендував деяким громадянам отримати додаткове COVID-щеплення або бустерну дозу.

Для введення бустерної дози може використовуватися вакцина того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що національна група експертів рекомендує ревакцинувати від COVID через шість місяців після другої дози медиків і персонал закладів інтернатного типу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус