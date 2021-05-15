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У МОЗ готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу

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Україна, Субота 15 травня 2021 15:59
У МОЗ готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу Фото: у МОЗ готуються до нової хвилі епідемії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Андрій Василюк

У Міністерстві охорони здоров'я України очікують на нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період. Саме на цей час припадає сезон грипу і грипоподібних захворювань.

Про це головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів журналістам 15 травня.

"Підйом захворюваності співпадає у часі з сезоном грипу і грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад іде перше зростання, лютий-березень - друге. Цього року коронавірус у нас повністю співпав з цими хвилями. Ми робимо все, щоби уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації", - сказав Ляшко.

При цьому він допустив, що нова хвиля може виникнути і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.

Зазначимо, наразі в Україні дев'ять регіонів вже відповідають "зеленій" зоні за відсотком від епідемічного порогу: Київ, Вінницька, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

В Черкаській області 14 травня було перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Цей показник досяг рівня "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що вся країна може перейти в "зелену" зону, якщо не менше 13 регіонів будуть показувати менше ніж 50% від епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ, а коефіцієнт виявлення інфікування по всій країні буде менше 5%.

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