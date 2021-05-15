У МОЗ готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров'я України очікують на нову хвилю епідемії коронавірусу в осінньо-зимовий період. Саме на цей час припадає сезон грипу і грипоподібних захворювань.

"Підйом захворюваності співпадає у часі з сезоном грипу і грипоподібних захворювань. В Україні так складається, що жовтень-листопад іде перше зростання, лютий-березень - друге. Цього року коронавірус у нас повністю співпав з цими хвилями. Ми робимо все, щоби уникнути цієї хвилі, зокрема завдяки вакцинації", - сказав Ляшко.

При цьому він допустив, що нова хвиля може виникнути і раніше, якщо будуть відбуватися і активно поширюватися нові мутації коронавірусу.