У МОЗ назвали перевагу для повністю вакцинованих українців
Головний санітарний лікар Ігор Кузин заявив, що повністю вакциновані українці можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Його можна отримати у сімейного лікаря.
Заступник голови Міністерства охорони здоров'я зазначив, що зараз весь світ може використовувати ці свідоцтва про вакцинацію для перетину державного кордону.
"Його можна отримати у сімейного лікаря, якщо ви пройшли весь курс вакцинації. Документ не буде захищатися ніякими QR-кодами", - сказав Кузін.
Також з 1 липня у додатку "Дія" має запрацювати цифровий COVID-сертифікат, який можна буде застосовувати як всередині країни, так і за кордоном.
"Другий документ - це сертифікат про вакцинацію. Він може бути або на цифровому носії, або в паперовому форматі для перевірки справжності цього документа", - зазначив головний санлікар.
За його словами, документ також буде доступний тільки повністю вакцинованим громадянам незалежно від виробника препарату. Адже всі вакцини, які використовують в Україні, мають сертифікацію ВООЗ.
Нагадаємо, Держприкордонслужба просить українців врахувати інформацію про те, як повинні бути оформлені документи при перетині кордону. Зокрема, якими вакцинами повинні бути імунізовані громадяни і яким вимогам повинні відповідати тести на коронавірус.
Як писало РБК-Україна, в Україну не будуть пропускати вакцинованих російським препаратом "Супутник V". Ця вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.