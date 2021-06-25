У МОЗ назвали найнебезпечніші штами коронавірусу: список

На сьогодні вчені виявили багато різних штамів коронавірусу. Мутація - це типове явище для усіх вірусів.

Водночас, найбільше занепокоєння викликають такі штами:

"Дикий" (L) - уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;

"Альфа" (B.1.1.7) - уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;

"Бета" (B.1.351) - уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;

"Гама" (P.1) - уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;

"Дельта" (B.1.617) - уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.

Наразі специфічного лікування COVID-19 не існує. Тож варто, як і раніше, дотримуватись правил, які допоможуть захиститися від інфікування: дотримуватися гігієни рук, носити маску, дотримуватися дистанції.

Однак найкращим способом захистити себе від коронавірусу у МОЗ називають вакцинацію.