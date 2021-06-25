У МОЗ назвали найнебезпечніші штами коронавірусу: список
Фото: в МОЗ назвали перелік найбільш небезпечних штамів коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
На сьогодні вчені виявили багато різних штамів коронавірусу. Мутація - це типове явище для усіх вірусів.
Водночас, найбільше занепокоєння викликають такі штами:
- "Дикий" (L) - уперше зафіксовано в Китаї в грудні 2019 року;
- "Альфа" (B.1.1.7) - уперше виявили у Великій Британії в грудні 2020 року;
- "Бета" (B.1.351) - уперше зафіксовано в Південно-Африканській Республіці в грудні 2020 року;
- "Гама" (P.1) - уперше знайдений у Бразилії в січні 2021 року;
- "Дельта" (B.1.617) - уперше виявлений в Індії у квітні 2021 року.
Наразі специфічного лікування COVID-19 не існує. Тож варто, як і раніше, дотримуватись правил, які допоможуть захиститися від інфікування: дотримуватися гігієни рук, носити маску, дотримуватися дистанції.
Однак найкращим способом захистити себе від коронавірусу у МОЗ називають вакцинацію.
Раніше повідомлялося, що сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші.
Нагадаємо, що в Україні наразі зафіксовані два випадки захворювання коронавірусом "Дельта".