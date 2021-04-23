У МОЗ назвали терміни нових поставок COVID-вакцин в Україну

В Україну повинні поставити ще 1,4 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX і 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac. Очікується, що їх поставлять в Україну до кінця травня.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Що стосується COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати ближче до 15 травня. 1,4 млн доз за повідомленнями COVAX, які ми отримуємо", - заявив він.

Також міністр зазначив, що в наступному місяці в Україну повинна прибути партія китайської COVID-вакцини.

"Буквально сьогодні ми отримали повідомлення від них, що наступну партію вакцин в обсязі до 500 тисяч доз ми повинні отримати в перших числах травня. І протягом травня ще до мільйона доз ми повинні отримати", - повідомив Степанов.