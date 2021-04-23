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У МОЗ назвали терміни нових поставок COVID-вакцин в Україну

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 20:14
У МОЗ назвали терміни нових поставок COVID-вакцин в Україну Фото: міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україну повинні поставити ще 1,4 млн доз вакцин від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX і 500 тисяч доз китайської вакцини Sinovac. Очікується, що їх поставлять в Україну до кінця травня.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Що стосується COVAX. Ми очікуємо від наших партнерів отримати ще 1,4 млн доз до кінця травня. Попередньо ми розраховуємо почати отримувати ближче до 15 травня. 1,4 млн доз за повідомленнями COVAX, які ми отримуємо", - заявив він.

Також міністр зазначив, що в наступному місяці в Україну повинна прибути партія китайської COVID-вакцини.

"Буквально сьогодні ми отримали повідомлення від них, що наступну партію вакцин в обсязі до 500 тисяч доз ми повинні отримати в перших числах травня. І протягом травня ще до мільйона доз ми повинні отримати", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в МОЗ заявили, що вакцинація другою дозою препарату covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

Крім того, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca.

Також Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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