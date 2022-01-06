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У МОЗ назвали строки отримання та термін дії COVID-сертифікату після бустерної дози

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Україна, Четвер 06 січня 2022 13:38
У МОЗ назвали строки отримання та термін дії COVID-сертифікату після бустерної дози Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Нові COVID-сертифікати після бустерної дози почнуть видавати наприкінці січня. Вони будуть діяти ще 270 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка у Facebook

"Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення", - повідомив він.

За його даними, згенерувати його можна буде в "Дії" орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

Нагадаємо, Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID для всіх, хто раніше пройшов повний курс. Період введення бустерної дози - від 6 до 9 місяців з дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Раніше було прийнято рішення про бустерну вакцинацію для українців віком від 60 років.

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