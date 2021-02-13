У МОЗ назвали терміни постачання в Україну китайської вакцини Sinovac

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що китайська COVID-вакцина Sinovac буде в Україні протягом наступного місяця.

Степанов запевнив, що Sinovac буде безплатною в Україні і доступною згідно з календарем щеплення, вони "увіллються" в інші вакцини.

"Sinovac - нею прищеплюються в Туреччині, Бразилії, Індонезії. Ми чекаємо, вона зареєстрована 6 лютого в Китаї, і протягом 30 днів має бути (в Україні - ред.). З доведеною ефективністю не менше 70%. Ми побачимо документи, вони їх тільки 11 лютого подали на реєстрацію. У досьє мають бути загальні результати клінічної ефективності", - сказав Степанов.

Нагадаємо, у МОЗ запевнили, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну вже на наступному тижні. За словами міністра, станом на сьогодні вже почався процес відвантаження вакцин, які Україна отримає з Індії.

Україна має отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 12 лютого експерти спробували дати відповіді на питання, яке турбує всіх уже тривалий час: чи готова Україна до старту вакцинації вже за кілька днів та що нам взагалі колотимуть?

Крім того, гості студії розповіли, чому багатомільйонні тендери дістаються іноземним компаніям, а не українським.

До Шустера завітають міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інфекціоніст Ольга Голубовська, імунолог Борис Донськой, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко та інші.

Політичне ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 12 лютого

Нагадаємо, у попередньому випуску програми телеведуча NewsOne Діана Панченко висловилася про санкції та закриття телеканалів.



Також у прямому ефірі сталася суперечка між скандальною ведучою та Антоном Геращенком.



А ще у попередніх випусках, наприклад, лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова пояснила, чому багато громадян України відмовляються від вакцинації.



Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології зі США Михайло Фаворов прокоментував низьку статистику захворюваності людей в Україні.



До речі, одіозний народний депутат Нестор Шуфрич заявив, що буде вакцинуватися в Будапешті, і найімовірніше російською вакциною "Спутник V".



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