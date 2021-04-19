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У МОЗ очікують новий спалах COVID після Пасхи

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 17:18
У МОЗ очікують новий спалах COVID після Пасхи Фото: глава МОЗ Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на COVID-19 після Пасхи. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми очікуємо після Великодня, за 3-4 тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих", - сказав міністр.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Степанов допускав, що напружена ситуація з коронавірусом в країні буде спостерігатися до 15 квітня, а після рівень захворюваності може стабілізуватися.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні спостерігається спад захворюваності - виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

У Центрі громадського здоров'я України повідомили, що станом на березень 2021 року в країні підтверджено понад 1,2 тисячі випадків повторного зараження коронавірусом. В середньому інтервал між першим і другим інфікуванням становить 3-5 місяців.

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