У МОЗ розповіли, чи щеплюватимуть літніх людей вакциною AstraZeneca

Низка країн не рекомендували вакцинувати літнє населення препаратом AstraZeneca через недостатню інформацію щодо ефективності серед цієї категорії. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи щеплюватимуть літніх українців вакциною AstraZeneca.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

Так, в Україні планують вакцинувати препаратом AstraZeneca всі категорії населення, але у разі отримання підтверджуючих фактів можуть переглянути використання в певних вікових групах.

"Ми достатньо чітко відстежуємо інформацію щодо використання її (вакцини AstraZeneca - ред.) в різних вікових групах. Є різні повідомлення, а є факти. Якщо ми матимемо підтверджуючі факти, то будемо говорити (про перегляд використання - ред.). Якщо говорити про AstraZeneca, то це найпоширеніша вакцина, яку використовує COVAX", - сказав міністр.

Зазначимо, щеплювати літніх людей вакциною AstraZeneca не рекомендували у Німеччині, Греції, Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Швеції, Польщі та Італії.