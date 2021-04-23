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В МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть новою партією AstraZeneca

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 18:06
В МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть новою партією AstraZeneca Фото: нову партію AstraZeneca витратять на введення другої дози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Новою партією вакцини AstraZeneca-SKBio, яка прибула в Україну сьогодні, вакцинуватимуть людей старше 65 років. Також її витратять на тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Вакцину AstraZeneca із нової партії вироблила південнокорейська фірма SK Bioscience Co Ltd.

"Цією вакциною будуть щеплювати пріоритетні групи та людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ вкотре наголошують, що вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення.

"Саме тому, якщо ви отримали першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio", - пояснюють у міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Вона складається з 367 тисяч доз.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що вакцинація від коронавірусу другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Тобто вакцинувати другою дозою почнуть після 18 травня.

Першу партію AstraZeneca - 500 тисяч доз - витратили на введення першої дози. Вона прибула в Україну в кінці лютого з Індії.

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