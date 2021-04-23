В МОЗ розповіли, кого вакцинуватимуть новою партією AstraZeneca

Новою партією вакцини AstraZeneca-SKBio, яка прибула в Україну сьогодні , вакцинуватимуть людей старше 65 років. Також її витратять на тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні.

Вакцину AstraZeneca із нової партії вироблила південнокорейська фірма SK Bioscience Co Ltd.

"Цією вакциною будуть щеплювати пріоритетні групи та людей віком 65+, а також тих, хто повинен отримати другу дозу вже у травні", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ вкотре наголошують, що вакцина AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина від SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio) є ідентичними за складом та технологіями виготовлення.

"Саме тому, якщо ви отримали першу дозу AstraZeneca/Covishield, то друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio", - пояснюють у міністерстві.