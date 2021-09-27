У МОЗ розповіли про протипоказання до COVID-вакцинації: що треба знати

В українському законодавстві є лише один термін - абсолютні медичні протипокази. Це медичні стани, при яких людина не може отримати вакцинацію, однак таких в країні менше одного відсотка людей.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для "РБК-Україна" .

"Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипокази. Але під час консультації у свого лікаря їх переконують, що той стан, який у них є, не є медичним протипоказом до вакцинації від коронавірусної хвороби", - розповів Кузін.

За його словами, якщо говорити про серцево-судинні хвороби - це не протипоказання, а навпаки - показання для проведення вакцинації. Тому що людина, яка має важкі супутні неінфекційні хвороби, потенційно в більш тяжкій формі переносить коронавірус.

Як пояснив головний санітарний лікар, можливі виникнення алергічних реакцій вирішувати сімейний лікар кожного пацієнта.

"Залежно від перебігу тієї чи іншої хвороби вона (алергічна реакція - ред.) може стати абсолютним медичним протипоказом. Це також залежить від типу вакцини, від віку, він анамнезу алергічних реакцій, чи була людина вакцинована взагалі, як вона перенесла перше щеплення, якщо таке було", - пояснив Кузін.

Він зазначив, що назвати якісь універсальні п'ять-шість просто неможливо, тому що вони доволі сильно залежать від стану кожної конкретної людини.

"Загальні протипокази до кожної вакцини зазначені в інструкції, ми всюди наголошуємо на цьому і роз’яснюємо особливості кожної вакцини", - уточнив санлікар.

Він пояснив на прикладі, що щеплення вагітних вакциною CoronaVac є нерекомендованим, тому що немає доказової бази, не було проведено досліджень.

Водночас вакцина від Pfizer може бути рекомендована, однак лікар має оцінити співвідношення користі та ризику.

"Тому, якщо лікар не може прийняти рішення про наявність чи відсутність медичних протипоказів, або не може порадити певну стратегію щодо вакцинації - я б радив такого лікаря просто змінити і підписати декларацію з іншим", - резюмував головний санлікар.