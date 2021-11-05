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У МОЗ розповіли, скільки вакцинованих потрапляє в лікарню з COVID-19

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П'ятниця 05 листопада 2021 23:03
У МОЗ розповіли, скільки вакцинованих потрапляє в лікарню з COVID-19 Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У МОЗ розповіли, скільки вакцинованих потрапляє в лікарню з COVID-19. Згідно щоденної статистики, якою оперує МОЗ, серед госпіталізованих в середньому всього 4-6% вакцинованих.

Про це на зустрічі з журналістами розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про людей, які отримали як одну, так і дві дози.

За словами міністра, всі інші, більше 90% пацієнтів в лікарнях з COVID-19, не отримали жодного щеплення. Він додав, що така ж сама ситуація серед інфікованих.

"Також 4-6% вакцинованих в середньому є серед нових випадків. Наприклад, виявили 27 000 нових випадків. З них 4-5% - це реєстрація хвороби у вакцинованих", - пояснив міністр.

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Олег Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
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