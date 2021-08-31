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В МОЗ повідомили, коли запустять паперову версію COVID-сертифікату

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Вівторок 31 серпня 2021 09:15
В МОЗ повідомили, коли запустять паперову версію COVID-сертифікату Фото: МОЗ восени запустить паперову версію сертифікату про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з'явиться вже восени.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію".

Глава Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич пояснює, що документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - розповіла виданню Карчевич.

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