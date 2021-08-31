В МОЗ повідомили, коли запустять паперову версію COVID-сертифікату

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію" .

Глава Директорату із цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич пояснює, що документ стане у пригоді громадянами, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - розповіла виданню Карчевич.