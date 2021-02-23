У МОЗ чекають на першу COVID-вакцину протягом години

Міністерство охорони здоров'я очікує на прибуття першої партії вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca з Індії протягом години.

Про це заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрової трансформації Ярослав Кучер заявив на брифінгу вранці 23 лютого.

"У найближчу годину ми очікуємо на прибуття рейсу в аеропорт з вакциною", - сказав Кучер.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ прийняв вчора. Раніше цю вакцину схвалила ВООЗ.

Вакцина, Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована.

Сьогодні вранці в аеропорт "Бориспіль" прибуде вакцина від коронавірусу. Це перша вакцина, яку отримає Україна.

Зазначимо, на початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може вирости в середньому до 6820 випадків.

Україна має отримати вакцини від коронавірусу компаній Pfizer, Sinovac, AstraZeneca і Novavax, детально про препарати - в матеріалі РБК-Україна.