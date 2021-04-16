Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що нині світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу . За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

"У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожну тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії", - сказав він.

При цьому ВООЗ відзначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа - Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальних випадки.

Відзначимо, станом на 16 квітня в світі з початку пандемії коронавірус підтвердили майже у 140 мільйонів чоловік. При цьому за минулу добу виявили більше 500 тисяч нових випадків інфікування.