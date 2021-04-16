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Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, П'ятниця 16 квітня 2021 13:02
Світ наближається до найвищого рівня поширення COVID, - ВООЗ Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про те, що нині світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Про це на брифінгу у п'ятницю, 16 квітня, заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

"У світі кількість нових випадків, зареєстрованих кожну тиждень, майже подвоїлося за останні два місяці. Це наближає нас до самого високого рівня інфікування за час пандемії", - сказав він.

При цьому ВООЗ відзначають, що зараз з різким збільшенням поширення COVID стикаються ті країни, які раніше уникли широкого інфікування. Зокрема, Гебреїсус привів у приклад Папуа - Нову Гвінею, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і 9 смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тисячі осіб, а також 82 летальних випадки.

Відзначимо, станом на 16 квітня в світі з початку пандемії коронавірус підтвердили майже у 140 мільйонів чоловік. При цьому за минулу добу виявили більше 500 тисяч нових випадків інфікування.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ звертали увагу на дуже низькі темпи вакцинації від коронавіруса в країнах Європи.

Також РБК-Україна писало, що експерт ВООЗ заявив, що COVID-19 з часом може стати сезонним захворюванням.

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