Світ на середині шляху до завершення пандемії коронавірусу, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що світ ще далеко до завершення пандемії коронавірусу. ВООЗ намагається бути обережною у прогнозах щодо розвитку ситуації з COVID-19.

Про це сказав директор Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю "НВ".

За словами представника ВООЗ, світ перебуває лише на середині шляху.

"Є загальне знання про те, що подібні віруси розвиваються приблизно два роки, тому ми поки що тільки на середині шляху", - пояснив він.

Клюге додав, що організації складно прогнозувати розвиток ситуації з коронавірусом, оскільки вона дуже непередбачувана.

"Як тільки заходи профілактики, локдауну та зусиль з контролю над вірусом активно застосуються, він піде на спад. Варто розслабитися - і ми знову бачимо швидке зростання числа хворих", - зазначив директор Європейського бюро ВООЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили ще понад 11 тисяч випадків коронавірусу. Одужалих від хвороби більше - за вчора зареєстрували понад 15 тисяч одужань.

Додамо, нещодавно Ганс Клюге дав інтерв'ю РБК-Україна. Він розповів, що у ВООЗ думають про ситуацію з коронавірусом в Україні.