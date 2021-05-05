У світі два тижні поспіль спостерігається рекордний приріст нових випадків COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Зафіксовано понад 5,7 мільйона.

За минулий тиждень 93 тисячі людей у світі померли від коронавірусу. Це на 6% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

"Другий тиждень поспіль кількість випадків COVID-19 в усьому світі залишається на найвищому рівні з початку пандемії: понад 5,7 мільйона нових випадків щотижня після дев'яти тижнів поспіль зростання. Кількість нових смертей продовжує зростати сьомий тиждень поспіль - більше ніж 93 000 смертей", - сказано у бюлетені.

Саме у регіоні Південно-Східної Азії як і раніше відзначається помітне зростання випадків захворювання і смертності. Зокрема, на Індію припадає понад 90% випадків захворювань і смертей у регіоні, а також 46% випадків захворювань і 25% випадків смертей у світі, зареєстрованих за останній тиждень.

При цьому захворюваність у регіонах Європи, Східного Середземномор'я, Африки та Америки знизилася. Показники ж у регіоні Західної частині Тихого океану можна було порівняти з попереднім тижнем.

Крім того, число смертей зменшилося у Європі, Африці і регіоні Західної частини Тихого океану, а невелике збільшення було зареєстровано в регіонах Америки і Східного Середземномор'я.

Підкреслюється, що найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії (2 597 285 нових випадків; зростання на 20%). На другому місці - Бразилія (421 933 нових випадки; зростання на 4%), за неї слідують Сполучені Штати Америки (345 692 нових випадки; зниження на 15%), Туреччина (257 992 нових випадки; зниження на 32%) і Франція (163 666 нових випадків; зниження на 23%).