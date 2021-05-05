ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У світі два тижні поспіль спостерігається рекордний приріст нових випадків COVID

Новость на русском → Світ, Середа 05 травня 2021 10:28
У світі два тижні поспіль спостерігається рекордний приріст нових випадків COVID Фото: рекордний приріст нових випадків COVID спостерігається у світі 2 тижні поспіль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 у світі два тижні поспіль тримається на рекордному рівні з початку пандемії. Зафіксовано понад 5,7 мільйона.

Про це свідчить опублікований щотижневий епідеміологічний бюлетень ВООЗ.

За минулий тиждень 93 тисячі людей у світі померли від коронавірусу. Це на 6% більше у порівнянні з попереднім тижнем.

"Другий тиждень поспіль кількість випадків COVID-19 в усьому світі залишається на найвищому рівні з початку пандемії: понад 5,7 мільйона нових випадків щотижня після дев'яти тижнів поспіль зростання. Кількість нових смертей продовжує зростати сьомий тиждень поспіль - більше ніж 93 000 смертей", - сказано у бюлетені.

Саме у регіоні Південно-Східної Азії як і раніше відзначається помітне зростання випадків захворювання і смертності. Зокрема, на Індію припадає понад 90% випадків захворювань і смертей у регіоні, а також 46% випадків захворювань і 25% випадків смертей у світі, зареєстрованих за останній тиждень.

При цьому захворюваність у регіонах Європи, Східного Середземномор'я, Африки та Америки знизилася. Показники ж у регіоні Західної частині Тихого океану можна було порівняти з попереднім тижнем.

Крім того, число смертей зменшилося у Європі, Африці і регіоні Західної частини Тихого океану, а невелике збільшення було зареєстровано в регіонах Америки і Східного Середземномор'я.

Підкреслюється, що найбільша кількість нових випадків була зареєстрована в Індії (2 597 285 нових випадків; зростання на 20%). На другому місці - Бразилія (421 933 нових випадки; зростання на 4%), за неї слідують Сполучені Штати Америки (345 692 нових випадки; зниження на 15%), Туреччина (257 992 нових випадки; зниження на 32%) і Франція (163 666 нових випадків; зниження на 23%).

Нагадаємо, загальна кількість випадків коронавірусної інфекції в Індії зросла до 20 мільйонів. Медичні експерти зазначають, що фактичні цифри можуть бути в 5-10 разів вище, ніж офіційні дані.

Як писало РБК-Україна, Україна з 2 травня закрила кордон для Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус ВООЗ Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19