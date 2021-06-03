У світі зробили майже 2 млрд щеплень від коронавірусу

На сьогоднішній день у світі зроблено майже 2 млрд щеплень від коронавірусу. Найбільше в Сполучених Штатах.

"У 176 країнах було введено понад 1,98 мільярда доз. Останній показник склав приблизно 35,6 мільйона доз на день", - йдеться в повідомленні.

У США ввели 297 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому за останній тиждень в середньому вводилося 1,1 мільйона доз в день.

Як зазначає видання, в даний час введено достатню кількість доз, щоб повністю вакцинувати 12,9% населення світу, проте розподіл вакцин був нерівномірним.

Країни та регіони з найвищими доходами отримують щеплення більш ніж у 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

За словами головного спеціаліста з інфекційних захворювань у Сполучених Штатах Ентоні Фаучі, вакцинація 70%-85% населення США дозволить повернутися до нормального життя.

"У глобальному масштабі це лякаючий рівень вакцинації. При нинішніх темпах-35,6 мільйона в день - буде потрібно ще рік, щоб досягти високого рівня глобального імунітету. Однак цей показник неухильно зростає, і на ринок виходять нові вакцини від нових виробників", - зазначає видання.