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У світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень. Найбільше в США

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 20:39
У світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень. Найбільше в США Фото: у світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У світі зроблено вже 966 млн щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах.

Про це свідчать дані Bloomberg.

За даними агентства, темпи вакцинації від коронавірусу зараз складають близько 16 млн щеплень на день. Таким чином, поріг в 1 млрд буде подолано в ці вихідні.

Однак навіть у цих умовах, щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібен 21 місяць.

В цей час введено достатньо доз, щоб повністю вакцинувати 6,3% населення світу, однак розподіл препаратів був нерівномірним.

Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах. На сьогодні там ввели 219 мільйонів доза. За останній тиждень у США вводить в середньому 2,95 мільйона доз в день.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.

Крім того, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca.

Також Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

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