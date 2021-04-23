У світі зроблено майже 1 млрд covid-щеплень. Найбільше в США
У світі зроблено вже 966 млн щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах.
Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними агентства, темпи вакцинації від коронавірусу зараз складають близько 16 млн щеплень на день. Таким чином, поріг в 1 млрд буде подолано в ці вихідні.
Однак навіть у цих умовах, щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібен 21 місяць.
В цей час введено достатньо доз, щоб повністю вакцинувати 6,3% населення світу, однак розподіл препаратів був нерівномірним.
Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах. На сьогодні там ввели 219 мільйонів доза. За останній тиждень у США вводить в середньому 2,95 мільйона доз в день.
Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.
Крім того, сьогодні в Україну доставили нову партію вакцини AstraZeneca.
Також Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.