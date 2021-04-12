ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мобільний COVID-госпіталь у Хмельницькій області прийняв перших пацієнтів

Новость на русском → Хмельницька область, Понеділок 12 квітня 2021 14:27
Мобільний COVID-госпіталь у Хмельницькій області прийняв перших пацієнтів Фото: в Хмельницькій області почав працювати мобільний госпіталь (facebook.com/Славутська-міська-лікарня)
Автор: Андрій Василюк

Мобільний госпіталь ДСНС для хворих на коронавірус у місті Славута Хмельницької області прийняв перших пацієнтів. Туди перевели пацієнтів з переповнених "ковідних" відділень.

Про це повідомляє Славутська міська лікарня у Facebook.

"У модуль госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перенавантажені. Наголошуємо, що це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській міській лікарні", - йдеться в повідомленні.

Для лікування хворих на коронавірус створено мобільну бригаду, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що мобільний шпиталь для хворих на коронавірус перемістили з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута, Хмельницької області. Госпіталь був повністю підготовлений для приймання хворих на COVID-19.

Він складається з 35 наметів, з яких 24 - це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19