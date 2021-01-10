Moderna може виробити до 20 млн доз вакцини у першому кварталі

Генеральний директор американської компанії Moderna, яка виробляє COVID-вакцину, Стефан Бансель заявив, що у першому кварталі 2021 року завод спроможний виробити 20 млн доз препарату. Загалом американські та європейські виробничі спроможності компанії дають змогу виробити 600 млн доз у цьому році.

Про це повідомляє L’Express.

"Упродовж першого кварталу 2021 року завод у Швейцарії може виробити від 15 млн до 20 млн доз та поставити їх країнам Євросоюзу, а також до Канади, Ізраїлю, Швейцарії та Великої Британії", - сказав Бансель.

Також він додав, що упродовж року європейське виробництво буде зростати з перспективою виконати замовлення ЄС на постачання 80 млн доз вакцини до кінця листопада, а також ще можливих додаткових 80 млн доз до кінця грудня.

При цьому Бансель не підтвердив, посилаючись на конфіденційність контракту, що доза вакцини від Moderna коштує 18 євро, але визнав, що препарат дорожчий за вакцину компанії Pfizer, вартість якої, за неофіційними даними, 12 євро.

Нагадаємо, раніше Бансель заявляв, що вакцина Moderna можливо гарантуватиме імунітет протягом пари років. Однак для остаточної оцінки ефективності вакцини треба додаткові дані.

Також РБК-Україна писало, що Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу компанії Moderna.