Moderna восени випустить спеціальну бустерну вакцину проти "Омікрона"

Американська фармацевтична компанія Moderna цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину. Вона буде націлена проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

"Ми обговорюємо зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я, що, на нашу думку, є найкращою стратегією для потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти "Омікрону", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

За його словами, цей бустер скоро почне клінічні випробування.