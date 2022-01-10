ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Moderna восени випустить спеціальну бустерну вакцину проти "Омікрона"

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 17:58
Moderna восени випустить спеціальну бустерну вакцину проти "Омікрона" Фото: Moderna має намір восени випустити бустерну вакцину проти "Омікрона" (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Американська фармацевтична компанія Moderna цієї осені випустить спеціальну бустерну вакцину. Вона буде націлена проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ми обговорюємо зі світовими лідерами у сфері охорони здоров'я, що, на нашу думку, є найкращою стратегією для потенційного бустера восени 2022 року. Ми вважаємо, що він повинен протидіяти "Омікрону", - заявив генеральний директор Moderna Стефан Бансел.

За його словами, цей бустер скоро почне клінічні випробування.

Нагадаємо, раніше в компанії Pfizer заявили, що їх вакцина проти "Омікрона" буде створена вже навесні 2022 року.

Раніше РБК-Україна писало, які вакцини довше захищають від "Омікрона".

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина Омикрон Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус