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Moderna зриває плани США щодо забезпечення бідних країн вакцинами, - ЗМІ

Новость на русском →
США, Субота 09 жовтня 2021 04:38
Moderna зриває плани США щодо забезпечення бідних країн вакцинами, - ЗМІ Фото: Moderna зриває плани США щодо забезпечення бідних країн вакцинами (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Виробник вакцин Moderna зриває плани та обіцянки США щодо забезпечення бідних країн вакцинами від коронавірусу. Компанія протистоїть вимозі Білого дому збільшити міжнародні пожертвування вакцини у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Офіційні особи адміністрації президента США Джо Байдена повідомили виданню, що виникла напруженість між Moderna і Білим домом. Компанія ухиляється від додаткових зобов'язань збільшувати виробництво вакцин для пожертвувань в інші країни.

Офіційні особи адміністрації Байдена вважають, що це небажання частково викликано фінансовими проблемами. Якщо Moderna погодиться продати дози адміністрації Байдена для бідніших країн, то її, ймовірно, попросять зробити це за собівартістю. Таким чином це вплине на прибуток компанії.

Така позиція компанії викликала невдоволення високопоставлених чиновників охорони здоров'я, оскільки це ставить під удар прагнення США забезпечити бідні країни вакцинами від коронавірусу.

"Нам потрібно, щоб вони в короткостроковій перспективі вийшли на планку і різко збільшили кількість доз, які вони доставляють в країни з низьким і середнім рівнем доходів", - сказав високопоставлений чиновник.

Відзначається, що в розробку вакцини уряд США вклав мільярди доларів. Тому нерішучість компанії щодо подальшої допомоги президенту в міжнародних зусиллях тільки погіршує ситуацію.

"Уряд США спільно винайшов вакцину. Ми витратили понад 8 мільярдів доларів", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що нещодавно США допомогли Таджикистану вакцинами від коронавірусу. Всього доставили в країну 1,8 мільйона доз вакцини Pfizer.

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