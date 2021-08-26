Чи можуть звільнити за відмову від вакцинації: роз'яснення Мінекономіки

Чинне законодавство Україні не передбачає підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися. Щеплення від COVID-19 в Україні добровільне для усіх груп населення та професійних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням лист-роз'яснення Директорату розвитку ринку праці та умов оплати Мінекономіки .

Як зазначається в листі, відповідно до статті 284 Цивільного кодексу України надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14 років, провадиться за її згодою.

Крім того, статтею 43 Основ законодавства про охорону здоров’я України визначено, що для застосування методів діагностики, профілактики та лікування необхідна згода інформованого пацієнта.

Крім того, у пункті 3 своєї Резолюції 2361 (2021) Парламентська асамблея Ради Європи закликає та рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов’язковою і що ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для проходження вакцинації, а також забезпечити, щоб ніхто не піддавався дискримінації за те, що не пройшов вакцинацію, зазначається в листі.

Водночас з ініціативи власника трудовий договір може бути розірвано у випадку стану здоров’я працівника, що перешкоджає виконанні роботи. Таке звільнення може бути проведено лише на підставі фактичних даних, які підтверджують, працівник не може належно виконувати покладені на нього трудові обов’язки. Звільнення працівника з цієї підстави не є заходом дисциплінарного стягнення.

Згідно зі статтею 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення. Разом тим, законодавством визначено, що порушення трудової дисципліни - це невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків. Отже, відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни.

Крім цього, Дорожньою картою з впровадження вакцини від COVID-19, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 24.12.2020 № 3018, встановлено, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп.

"Таким чином, враховуючи вищевикладене, не вбачається правових підстав у роботодавця примушувати працівників вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19 та/або притягати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову вакцинуватися від цієї хвороби", - йдеться в листі.