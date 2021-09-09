ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян

Новость на русском →
Молдова, Четвер 09 вересня 2021 17:26
Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян Фото: Молдова посилює карантинні обмеження для невакцинованих громадян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Національна комісія Молдови прийняла рішення посилити карантинні обмеження для невакцинованих громадян. Це пов’язано з підвищенням випадків зараження на коронавірус в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідно до нових обмежень, що набирають чинності з 10 вересня, усім невакцинованим громадянам заборонено відвідувати ресторани, бари й культурні заходи.

Станом на 9 вересня, в Молдові, з початку пандемії коронавірусу, зареєстровано 272 тисячі випадків зараження й 6,4 тисячі летальних випадків.

Зазначається, що обмеження діятиме до 31 жовтня.

Згідно з офіційними даними, в країні вакциновано лише 25% населення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Молдова Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус