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МОЗ назвало вакцину, яка на 96% запобігає госпіталізації при COVID

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 16:41
МОЗ назвало вакцину, яка на 96% запобігає госпіталізації при COVID Фото: МОЗ назвало вакцину, яка на 96% запобігає госпіталізації при COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували результати досліджень індонезійських медиків. Згідно з яким, вакцина CoronaVac на 96% запобігає госпіталізації при зараженні коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Вказано, що дослідження проводилося на 128 тисячах медичних працівників в Індонезії, яких щепили від COVID-19 вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech із січня по березень 2021 року.

З'ясувалося, що ця вакцина має ефективність 98% у запобіганні смерті, 96% у госпіталізації та 94% у симптоматичній хворобі.

У МОЗ нагадують, що CoronaVac - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "знешкоджений" вірус, організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Відомо, що 1 червня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила її для екстреного застосування.

За останніми даними, Україна отримала 5 677 756 доз вакцини CoronaVac/Sinovac Biotech.

Так. майже 1,18 млн українців уже щепилися цією вакциною.

Варто зазначити, нещодавно в Індонезії виступили із заявою про вакцинацію медиків препаратом Moderna після повного курсу щеплення вакциною CoronaVac

Там з близько 1000 загиблих медичних працівників, понад десять осіб були повністю вакциновані препаратом CoronaVac.

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