ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID и призывает вакцинироваться

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 16:09
Минздрав прогнозирует рост заболеваемости COVID и призывает вакцинироваться Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине ожидается дополнительный рост заболеваемости к концу сентября и начале октября. Все вакцины доступны, в связи с чем украинцам необходимо максимально быстро вакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"На самом деле по тем прогнозам, которые мы делали вместе с соседней организацией здравоохранения, до конца сентября и по сути первую неделю октября ожидается еще рост заболеваемости", - заявил Кузин.

По словам главного санитарного врача, в настоящее время Минздрав зафиксировал плюс 20% к росту заболеваемости в Украине. В среднем за неделю фиксируется около 40-45 тысяч случаев. Только за прошедшую неделю заболели около 6 тысяч детей.

"Ситуация прогнозируема, уже два года пандемии, мы имеем примерно одинаковое то же периодическое и календарное начало. Постепенно растет количество госпитализаций и сейчас с 42 тысяч коек занято около 7 тысяч. Растет также и тестирование", - отметил Кузин.

Летальные случаи, как объясняет Кузин, не часты, однако все равно фиксируются.

Тем временем Европа начала упрощать карантинные ограничения и подход к заболеванию. В первую очередь, это связано с тем, что страны достигли почти 90% уровня вакцинации среди групп риска.

С начала пандемии в Украине вакцинировались 16 млн человек, что составляет около 55% от той когорты, которая необходима.

"Вторую бустерную дозу по состоянию на сегодняшний день сделали почти 31 тысяча украинцев и на самом деле это очень верное решение, поскольку вторая бустерная доза защищает от тяжелого течения и риска умереть, поэтому сейчас есть вакцины в наличии, поэтому я бы призвал украинцев сделать прививку максимально быстро", - заметил Кузин.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на фоне роста уровня заболеваемости коронавирусом в Украине только за прошедшую неделю было зафиксировано более 44 тысяч случаев.

По словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федора Лапия, в этом эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана