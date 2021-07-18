Чи можна бути донором крові після вакцинації: пояснення МОЗ

Вакцинація від коронавірусу не вливає на можливість стати донором крові. Здавати кров можна навіть на наступний день після отримання COVID-щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

"Щеплення неживими вакцинами, якими є всі наявні в Україні вакцини проти COVID-19, не є протипоказанням до донорства крові. Якщо наступного дня після щеплення людина почуває себе здоровою і це підтверджує лікар під час огляду та аналіз крові перед донацією, їй можна стати донором крові", - пояснили в МОЗ.

Як кажуть в міністерстві, за даними американського Червоного Хреста, здавати кров можуть люди, щеплені всіма неживими вакцинами. Донором можуть бути щеплені наступними вакцинами: