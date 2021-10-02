Чи можна людям з алергією вакцинуватися від COVID-19: відповідь експерта

Людям з будь-якою алергією можна вакцинуватися проти COVID-19. Протипоказання існують для тих, у кого був анафілактичний шок на першу дозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Катерини Булавіної в ефірі ток-шоу " Свобода слова Савіка Шустера ".

Булавінова додала, що також важливо не заразитися COVID-19 в черзі на вакцинацію.

"Людям з алергією, з полінозом, з будь-якою алергією можна вакцинуватися. Вакцинувати не будуть тільки того, у кого був анафілактичний шок на першу дозу вакцини від COVID-19. Всім іншим вакцинуватися можна і потрібно", - заявила вона.

Експерт наполягає на необхідності проведення вакцинації в просторих приміщеннях і дотримання там всіх необхідних заходів епідеміологічної безпеки.

Вона також підкреслила, що в разі зараження важливо не займатися самолікуванням і слідувати тільки рекомендаціям свого особистого лікаря.

p>У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" під час прямого ефіру 1 жовтня обговорюють конфлікт спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова та голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, нову хвилю коронавірусу, а також тарифи на газ у прийдешньому опалювальному сезоні. Серед гостей і експертів у студії - Віталій Кличко, Тарас Жиравецький, Дмитро Ламза, Катерина Булавінова та інші.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Саакашвілі назвав головну причину безладу в Україні.



Також сам Савік Шустер викрив психологію президента РФ і розповів про стратегію Путіна проти України.



Крім того, стало відомо, за що звільнили колишнього генпрокурора Рябошапку насправді.



Ще експерти вияснили, з якою емоцією в Україні живуть сьогодні 16-18-річні українці.



Також у ефірі показали реконструкцію замаху на Сергія Шефіра.