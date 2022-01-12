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Чи можна отримати бустер вакциною CoronaVac: відповідь експерта

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Київ, Середа 12 січня 2022 16:26
Чи можна отримати бустер вакциною CoronaVac: відповідь експерта Фото: стало відомо, чи можна отримати бустерну дозу препаратом CoronaVac (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві охорони здоров'я радять тим, хто отримав курс щеплень CoronaVac, вводити бустерну дозу препаратом Pfizer. Однак, охочі все ж можуть пройти ревакцинацію CoronaVac.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID".

Як пояснив виданню голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, таку можливість передбачили тим, хто не погодиться вводити будь-яку іншу вакцину.

"Є дані, що ревакцинальна доза Sinovac забезпечує непогану імунну відповідь. Ми в процесі дискусії залишили таку опцію в Україні, враховуючи те, що багато людей старшого віку отримали щеплення саме препаратом CoronaVac. Не тому, що у них не було вибору, а тому що у них були якісь застереження щодо інших препаратів", - пояснив Лапій.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Ще по одній. Навіщо в Україні та світі роблять бустерну дозу вакцини від COVID" також розповіло, наскільки є ефективною бустерна доза вакцини проти нового штаму "Омікрон".

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