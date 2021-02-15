Чи можна вакцинуватися, якщо перехворів COVID-19: відповідь експертів

Експерт вважає, що ті, хто перехворіли коронавірус, захищені всього лише на три місяці. Потім цей захист слабшає, і вже через півроку можна знову злягти з COVID-19.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна інфекціоніст та експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, йдеться в матеріалі "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу" .

У той же час, МОЗ радить людині, яка перехворіла, перенести вакцинацію на півроку. Однак, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, якщо людина значиться в пріоритетних групах і готова робити щеплення, вона може це зробити без будь-яких протипоказань.

Єдина логіка таких рекомендацій в тому, що перехворівші ще на якийсь час захищені від повторного зараження, каже головний санлікар. А тому в умовах браку вакцин вона більше потрібна тим, хто ще не стикався з хворобою.

"Під час масової вакцинації в Ізраїлі, де провакцинували більше 5 мільйонів осіб, вакцинували тих, у кого були антитіла проти COVID-19? Так. Чи є якась інформація про те, що вакцинація тих, хто перехворів, була небезпечною? Немає", - зазначив член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Єдині, кому не слід робити щеплення - вагітні жінки, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату.