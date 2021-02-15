Чи можна вакцинуватися, якщо перехворів COVID-19: відповідь експертів
Експерт вважає, що ті, хто перехворіли коронавірус, захищені всього лише на три місяці. Потім цей захист слабшає, і вже через півроку можна знову злягти з COVID-19.
Про це повідомила в коментарі РБК-Україна інфекціоніст та експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, йдеться в матеріалі "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".
У той же час, МОЗ радить людині, яка перехворіла, перенести вакцинацію на півроку. Однак, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, якщо людина значиться в пріоритетних групах і готова робити щеплення, вона може це зробити без будь-яких протипоказань.
Єдина логіка таких рекомендацій в тому, що перехворівші ще на якийсь час захищені від повторного зараження, каже головний санлікар. А тому в умовах браку вакцин вона більше потрібна тим, хто ще не стикався з хворобою.
"Під час масової вакцинації в Ізраїлі, де провакцинували більше 5 мільйонів осіб, вакцинували тих, у кого були антитіла проти COVID-19? Так. Чи є якась інформація про те, що вакцинація тих, хто перехворів, була небезпечною? Немає", - зазначив член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.
Єдині, кому не слід робити щеплення - вагітні жінки, оскільки мало даних про те, як вони переносять введення препарату.
Нагадаємо, МОЗ не планує вводити імунні паспорта.
Раніше повідомлялося, що Україна вже на цьому тижні повинна отримати першу партію вакцини від COVID.