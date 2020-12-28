Мутація коронавірусу збільшує ймовірність його передачі в родинах, - МОЗ

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Мутація коронавірусу збільшує ймовірність передачі його серед домашнього оточення. МОЗ закликає безпечно провести зимові свята.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, пандемія не відступа.

"Рівні захворювання на COVID-19 ще досить високі, а нові властивості вірусу після "британської" мутації збільшують ймовірність передачі його саме серед домашнього оточення", - зазначив Ляшко.

Він закликав не влаштовувати і не брати участь у жодних зимових святкуваннях, якщо у родині є заражених коронавірусом, якщо є симптоми COVID-19, якщо очікують результати аналізів на коронавірус і, якщо людина контактна особа.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво.

Раніше РБК-Україна писало про те, як працюватимуть заклади та транспорт на Новий рік і Різдво.

Також повідомлялося, що в Україні очікують зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят.