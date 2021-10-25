Від початку пандемії на COVID захворіли понад 152 тисячі дітей, а десятки померли, - МОЗ
Фото: від початку пандемії в Україні захворіли понад 152 тисячі дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні, від початку пандемії, коронавірус виявили у 152 790 дітей. Хвороба забрала життя 42 неповнолітніх українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.
За інформацією відомства, наразі в країні інфіковані понад 29 тисяч дітей.
Зокрема, з них 760 хворих перебуває на стаціонарному лікуванні, а 340 - з підозрою на коронавірус.
Разом з тим, зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх із COVID-19, в Україні складає 22%.
Нагадаємо, в Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 64 202 людини, а за прогнозами Київської школи економіки (KSE), кількість летальних випадків від COVID-19 до кінця цього року може сягнути від 68 до 92 тисяч.