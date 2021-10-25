Від початку пандемії на COVID захворіли понад 152 тисячі дітей, а десятки померли, - МОЗ

Фото: від початку пандемії в Україні захворіли понад 152 тисячі дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні, від початку пандемії, коронавірус виявили у 152 790 дітей. Хвороба забрала життя 42 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства, наразі в країні інфіковані понад 29 тисяч дітей. Зокрема, з них 760 хворих перебуває на стаціонарному лікуванні, а 340 - з підозрою на коронавірус. Разом з тим, зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх із COVID-19, в Україні складає 22%.