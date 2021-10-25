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Від початку пандемії на COVID захворіли понад 152 тисячі дітей, а десятки померли, - МОЗ

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 13:37
Від початку пандемії на COVID захворіли понад 152 тисячі дітей, а десятки померли, - МОЗ Фото: від початку пандемії в Україні захворіли понад 152 тисячі дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні, від початку пандемії, коронавірус виявили у 152 790 дітей. Хвороба забрала життя 42 неповнолітніх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства, наразі в країні інфіковані понад 29 тисяч дітей.

Зокрема, з них 760 хворих перебуває на стаціонарному лікуванні, а 340 - з підозрою на коронавірус.

Разом з тим, зайнятість ліжок, призначених для неповнолітніх із COVID-19, в Україні складає 22%.

Нагадаємо, в Україні з початку пандемії від коронавірусу померли 64 202 людини, а за прогнозами Київської школи економіки (KSE), кількість летальних випадків від COVID-19 до кінця цього року може сягнути від 68 до 92 тисяч.

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